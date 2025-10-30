Рейтинг@Mail.ru
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 30.10.2025 (обновлено: 02:19 30.10.2025)
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
Командование бросило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, который имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2025
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области

Командиры бросили военных ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Командование бросило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, на которой спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области боевик ВСУ просит у командования помощь с боекомплектом, на что командование ответило просьбой подождать.
"Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... (далее неразборчиво)", — просит в эфире военнослужащий ВСУ.
"Шторм" на связи. Стреляй, стреляй. Все будет, все будет. Нужно подождать немного, подожди немного", — отвечает командование.
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
