https://ria.ru/20251030/vsu-2051679935.html
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.10.2025
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
Командование бросило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, который имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T02:17:00+03:00
2025-10-30T02:17:00+03:00
2025-10-30T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251029/lvov-2051646160.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
Командиры бросили военных ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Командование бросило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, на которой спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области
боевик ВСУ
просит у командования помощь с боекомплектом, на что командование ответило просьбой подождать.
"Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... (далее неразборчиво)", — просит в эфире военнослужащий ВСУ.
"Шторм" на связи. Стреляй, стреляй. Все будет, все будет. Нужно подождать немного, подожди немного", — отвечает командование.