Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Командование бросило боевиков ВСУ без боеприпасов в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Российские силовые структуры предоставили агентству запись радиоперехвата, на которой спрятавшийся без боеприпасов в блиндаже в Днепропетровской области боевик ВСУ просит у командования помощь с боекомплектом, на что командование ответило просьбой подождать.

"Шторм", закиньте в блиндаж, родные… "Шторм", не молчите. "Шторм", я умоляю, скиньте нам боеприпасы любые… "Шторм", мы сейчас все останемся на поле боя, у меня ничего нет... (далее неразборчиво)", — просит в эфире военнослужащий ВСУ.