Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 30.10.2025
11:25 30.10.2025
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что они о многом договорились, другие вопросы также стали близки к...
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином

Трамп заявил о достижении многих договоренностей после встречи с Си Цзиньпином

© Фото : Xinhua/Huang JingwenСи Цзиньпин и Дональд Трамп в Пусане, Южная Корея
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что они о многом договорились, другие вопросы также стали близки к урегулированию.
"Мы договорились о многом, другие вопросы, даже те, которые имеют крайнюю важность, очень близки к урегулированию", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
