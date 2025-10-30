https://ria.ru/20251030/vstrecha-2051789451.html
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что они о многом договорились, другие вопросы также стали близки к... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
Трамп заявил о достижении многих договоренностей после встречи с Си Цзиньпином