Встреча Трампа и Си Цзиньпиня завершилась
Встреча Трампа и Си Цзиньпиня завершилась - РИА Новости, 30.10.2025
Встреча Трампа и Си Цзиньпиня завершилась
Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане завершилась, она продолжалась около 1 часа 40 мин, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 30.10.2025
