05:02 30.10.2025
В Южной Корее началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Встреча председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в четверг утром в южнокорейском Пусане, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, китай, сша, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
Си Цзиньпин и Трамп провели встречу в южнокорейском Пусане

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт- РИА Новости. Встреча председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в четверг утром в южнокорейском Пусане, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября по местному времени встретился с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане, встреча официально началась", - говорится в сообщении телеканала.
