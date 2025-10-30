https://ria.ru/20251030/vstrecha-2051687319.html
В Южной Корее началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
В Южной Корее началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Встреча председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в четверг утром в южнокорейском Пусане, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
сша
пусан
си цзиньпин
дональд трамп
