Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vrachi-2051901619.html
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах - РИА Новости, 30.10.2025
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах
В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:28:00+03:00
2025-10-30T17:28:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003273562.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах

Володин: поехавших работать в регионы молодых врачей нужно обеспечить жильем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы обеспечены жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Коллеги, мы это решение принимаем, но исходите из того, что полномочия в сфере обеспечения качественным здравоохранением, оказанием помощи медицинской - это ответственность субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницы выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос, надо это понимать", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что это должно быть отражено в законодательстве, чтобы защитить молодых врачей, специалистов среднего медицинского звена.
"И они должны получить жилье, форму можно выработать, коллеги. Но совершенно очевидно, только через это там произойдет закрепление высококвалифицированных специалистов, те, кто учится шесть лет, не меньше", - добавил Володин.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Чернышенко рассказал о работе над помощью молодым медикам и педагогам
5 марта, 18:44
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала