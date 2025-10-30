Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы обеспечены жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что это должно быть отражено в законодательстве, чтобы защитить молодых врачей, специалистов среднего медицинского звена.