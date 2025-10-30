https://ria.ru/20251030/vrachi-2051901619.html
Володин призвал обеспечить жильем молодых врачей в регионах
В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы
2025-10-30T17:28:00+03:00
2025-10-30T17:28:00+03:00
2025-10-30T17:28:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы обеспечены жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллеги, мы это решение принимаем, но исходите из того, что полномочия в сфере обеспечения качественным здравоохранением, оказанием помощи медицинской - это ответственность субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницы выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос, надо это понимать", - сказал председатель Госдумы
в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что это должно быть отражено в законодательстве, чтобы защитить молодых врачей, специалистов среднего медицинского звена.
"И они должны получить жилье, форму можно выработать, коллеги. Но совершенно очевидно, только через это там произойдет закрепление высококвалифицированных специалистов, те, кто учится шесть лет, не меньше", - добавил Володин
