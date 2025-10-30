Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО

"Почти год назад к объединению "Сети 49" присоединились волонтеры поселка Сеймчан. Этот небольшой, но сплоченный коллектив не только активно влился в процесс плетения маскировочных сетей, но и участвует на постоянной основе в наших совместных закупках. Совсем недавно они перешагнули очень значимый рубеж - сплели свою сотую маскировочную сеть", - говорится в сообщении.