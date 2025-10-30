https://ria.ru/20251030/volontery-2051728744.html
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
Волонтеры поселка Сеймчан в Магаданской области сплели свою 100-ю маскировочную сеть, которую вскоре отправят в зону СВО, сообщает Telegram-канал магаданских... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:59:00+03:00
2025-10-30T09:59:00+03:00
2025-10-30T09:59:00+03:00
надежные люди
магаданская область
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051727226_146:198:1280:836_1920x0_80_0_0_9dd85d3cf14c35adb055589c0ba87fa6.jpg
https://ria.ru/20251029/igrushki-2051574953.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051727226_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e97cc0d7960ac10cf6b4c770b118b38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, спецоперация
Надежные люди, Магаданская область, Спецоперация
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
Жители поселка Сеймчан сплели свою 100-ю маскировочную сеть для военных СВО