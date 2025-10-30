Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО - РИА Новости, 30.10.2025
09:59 30.10.2025
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
магаданская область, спецоперация
Надежные люди, Магаданская область, Спецоперация
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО

Жители поселка Сеймчан сплели свою 100-ю маскировочную сеть для военных СВО

Волонтеры поселка Сеймчан в Магаданской области сплели свою 100-ю маскировочную сеть
Волонтеры поселка Сеймчан в Магаданской области сплели свою 100-ю маскировочную сеть
МАГАДАН, 30 окт - РИА Новости. Волонтеры поселка Сеймчан в Магаданской области сплели свою 100-ю маскировочную сеть, которую вскоре отправят в зону СВО, сообщает Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети 49".
"Почти год назад к объединению "Сети 49" присоединились волонтеры поселка Сеймчан. Этот небольшой, но сплоченный коллектив не только активно влился в процесс плетения маскировочных сетей, но и участвует на постоянной основе в наших совместных закупках. Совсем недавно они перешагнули очень значимый рубеж - сплели свою сотую маскировочную сеть", - говорится в сообщении.
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
29 октября, 17:19
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
29 октября, 17:19
 
Надежные людиМагаданская областьСпецоперация
 
 
