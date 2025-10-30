https://ria.ru/20251030/vladivostok-2051789757.html
Во Владивостоке 13 машин получили повреждения в ДТП
Тринадцать машин повреждены в центре Владивостока в ДТП, произошедшем из-за того, что в иномарке педаль газа запала за коврик, сообщил РИА Новости представитель
Во Владивостоке 13 машин получили повреждения в ДТП
