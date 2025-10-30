Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке 13 машин получили повреждения в ДТП
30.10.2025
Во Владивостоке 13 машин получили повреждения в ДТП
Во Владивостоке 13 машин получили повреждения в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Тринадцать машин повреждены в центре Владивостока в ДТП, произошедшем из-за того, что в иномарке педаль газа запала за коврик, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео с камер наблюдения на перекрестке на улице Прапорщика Комарова в центре Владивостока. На кадрах видно, что иномарка на скорости едет под уклон со второстепенной дороги, пересекает главную, едва не задевает идущих по "зебре" пешеходов, врезается в стоящие у обочины машины и продолжает движение под горку.
"Тринадцать машин (повреждено – ред.), люди не пострадали. Запала педаль газа за коврик", - сказал собеседник агентства.
 
