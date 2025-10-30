Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке по делу о госизмене назначил 15 лет колонии местному жителю за сбор сведений о 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота по заданию украинской разведки, сообщает прокуратура Приморья.

"Судом установлено, что с 10 по 23 февраля 2024 года фигурант по заданию представителя украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота. Для этого он проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности. Собранные данные касались дислокации, наличия вооружения, военной и специальной техники, а также плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, фигурант собирал информацию об участии личного состава в специальной военной операции на территории Украины . В День защитника Отечества - 23 февраля 2024 года - обвиняемый передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер для использования против безопасности РФ и Вооруженных сил РФ.