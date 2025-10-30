https://ria.ru/20251030/vladivostok-2051728407.html
Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева
Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева - РИА Новости, 30.10.2025
Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева
Суд во Владивостоке по делу о госизмене назначил 15 лет колонии местному жителю за сбор сведений о 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота по заданию... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:59:00+03:00
2025-10-30T09:59:00+03:00
2025-10-30T09:59:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251028/fsb-2051100814.html
https://ria.ru/20250805/sud-2033544050.html
россия
владивосток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, украина
Происшествия, Россия, Владивосток, Украина
Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева
Житель Приморья получил 15 лет за сбор данных о бригаде морпехов для Киева
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке по делу о госизмене назначил 15 лет колонии местному жителю за сбор сведений о 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота по заданию украинской разведки, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что с 10 по 23 февраля 2024 года фигурант по заданию представителя украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота. Для этого он проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности. Собранные данные касались дислокации, наличия вооружения, военной и специальной техники, а также плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, фигурант собирал информацию об участии личного состава в специальной военной операции на территории Украины
. В День защитника Отечества - 23 февраля 2024 года - обвиняемый передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер для использования против безопасности РФ
и Вооруженных сил РФ.
"Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)... С учетом позиции прокурора края суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщает прокуратура.