Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева - РИА Новости, 30.10.2025
09:59 30.10.2025
Житель Приморья получил срок за сбор данных о бригаде морпехов для Киева
Суд во Владивостоке по делу о госизмене назначил 15 лет колонии местному жителю за сбор сведений о 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота по заданию... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
россия
владивосток
украина
происшествия, россия, владивосток, украина
Происшествия, Россия, Владивосток, Украина
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке по делу о госизмене назначил 15 лет колонии местному жителю за сбор сведений о 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота по заданию украинской разведки, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что с 10 по 23 февраля 2024 года фигурант по заданию представителя украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота. Для этого он проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности. Собранные данные касались дислокации, наличия вооружения, военной и специальной техники, а также плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Крыму
28 октября, 09:53
Также, по данным прокуратуры, фигурант собирал информацию об участии личного состава в специальной военной операции на территории Украины. В День защитника Отечества - 23 февраля 2024 года - обвиняемый передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер для использования против безопасности РФ и Вооруженных сил РФ.
"Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)... С учетом позиции прокурора края суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщает прокуратура.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
5 августа, 18:13
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
