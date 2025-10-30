https://ria.ru/20251030/vladikavkaz-2051707202.html
В аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
