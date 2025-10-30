Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко может посетить Иран с визитом в 2026 году
22:17 30.10.2025
Лукашенко может посетить Иран с визитом в 2026 году
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран может состояться в 2026 году, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 30.10.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран может состояться в 2026 году, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"В следующем году ждем визит на высшем уровне президента Республики Беларусь в Иран", - сказал он в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта "Азаренок. Напрямую".

Хатибзаде также рассказал, что в ближайшее время планируется организовать визит министра иностранных дел Ирана в Белоруссию, сторонами обсуждается проведение заседания межправкомиссии по экономическим вопросам, межмидовских консультаций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно
13 сентября 2024, 13:33
 
