Лукашенко может посетить Иран с визитом в 2026 году
Лукашенко может посетить Иран с визитом в 2026 году
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран может состояться в 2026 году, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 30.10.2025
