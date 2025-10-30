Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения

«

"Мы хотим, чтобы люди могли поехать домой на День благодарения. Мы хотим, чтобы люди могли путешествовать по делам, чтобы весь этот двигатель торговли работал. Мы хотим, чтобы авиационная отрасль функционировала. Но она не будет работать, пока демократы не откроют правительство", - сказал Вэнс журналистам.