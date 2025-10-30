Рейтинг@Mail.ru
Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения - РИА Новости, 30.10.2025
22:35 30.10.2025
Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения
Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения - РИА Новости, 30.10.2025
Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что те, кто собираются лететь к родственникам на празднование Дня благодарения 27 ноября, могут столкнуться с... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Вэнс предупредил о возможных трудностях с перелетами в День благодарения

Вэнс предупредил о трудностях с перелетами на День благодарения из-за шатдауна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что те, кто собираются лететь к родственникам на празднование Дня благодарения 27 ноября, могут столкнуться с трудностями, если шатдаун в США продолжится.
«
"Мы хотим, чтобы люди могли поехать домой на День благодарения. Мы хотим, чтобы люди могли путешествовать по делам, чтобы весь этот двигатель торговли работал. Мы хотим, чтобы авиационная отрасль функционировала. Но она не будет работать, пока демократы не откроют правительство", - сказал Вэнс журналистам.
Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что продолжающийся шатдаун американского правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
