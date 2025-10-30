https://ria.ru/20251030/vengrija-2051784225.html
Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер
Венгрия нацелена на получение исключений из санкций США против российских энергопредприятий, чтобы продолжить покупать нефть и газ у России, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2025
Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер
Гуйяш: Венгрия хочет исключения из санкций США против энергопредприятий РФ