Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер - РИА Новости, 30.10.2025
11:05 30.10.2025
Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер
Венгрия нацелена на получение исключений из санкций США против российских энергопредприятий, чтобы продолжить покупать нефть и газ у России, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:05:00+03:00
2025-10-30T11:05:00+03:00
Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Венгрия нацелена на получение исключений из санкций США против российских энергопредприятий, чтобы продолжить покупать нефть и газ у России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Наша цель... чтобы Венгрия получила какое-то исключение из американских санкций, чтобы закупки российского природного газа и сырой нефти могли продолжаться", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживался ранее высказанной им позиции, что Венгрия находится в особой ситуации, поскольку "не имеет выхода к морю, а собственной нефти недостаточно для снабжения страны".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
25 октября, 08:00
 
