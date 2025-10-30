СМИ: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Войска национальной гвардии США останутся мобилизованными в Вашингтоне (округ Колумбия) по меньшей мере до февраля 2026 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с приказами гвардии.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
"Войска национальной гвардии, размещенные в Вашингтоне, останутся мобилизованными в городе по меньшей мере до февраля 2026 года", - сообщает телеканал.
Ожидалось, что приказы войскам прекратят свое действие в конце ноября 2025 года, но глава Пентагона Пит Хегсет продлил сроки, добавляет телеканал.
