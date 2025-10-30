Рейтинг@Mail.ru
СМИ: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля
04:01 30.10.2025 (обновлено: 04:02 30.10.2025)
СМИ: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
СМИ: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля

CNN: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Войска национальной гвардии США останутся мобилизованными в Вашингтоне (округ Колумбия) по меньшей мере до февраля 2026 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с приказами гвардии.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
"Войска национальной гвардии, размещенные в Вашингтоне, останутся мобилизованными в городе по меньшей мере до февраля 2026 года", - сообщает телеканал.
Ожидалось, что приказы войскам прекратят свое действие в конце ноября 2025 года, но глава Пентагона Пит Хегсет продлил сроки, добавляет телеканал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско
23 октября, 20:46
 
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
 
 
