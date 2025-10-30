https://ria.ru/20251030/valieva-2051856795.html
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
Федеральный суд Швейцарии, отклонивший ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, возложил на... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025-10-30T14:57:00+03:00
2025-10-30T15:27:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
спортивный арбитражный суд (cas)
международный союз конькобежцев (isu)
всемирное антидопинговое агентство (wada)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федеральный суд Швейцарии, отклонивший ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, возложил на сторону россиянки выплату судебных издержек в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 млн рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Федеральный суд Швейцарии в четверг, 30 октября, отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS)
по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой
.
Как отмечается в релизе, заявитель в лице Валиевой должен компенсировать суду издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также сторона россиянки обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU)
и Всемирному антидопинговому агентству (WADA)
по 8 тысяч швейцарских франков в качестве судебных издержек.
CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а россиянам — бронзу.
CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.