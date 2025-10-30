Рейтинг@Mail.ru
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
Фигурное катание
 
14:57 30.10.2025 (обновлено: 15:27 30.10.2025)
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
Федеральный суд Швейцарии, отклонивший ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, возложил на... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
фигурное катание
камила валиева
спортивный арбитражный суд (cas)
международный союз конькобежцев (isu)
всемирное антидопинговое агентство (wada)
камила валиева, спортивный арбитражный суд (cas), международный союз конькобежцев (isu), всемирное антидопинговое агентство (wada)
Фигурное катание, Камила Валиева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона

Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей за судебные издержки

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федеральный суд Швейцарии, отклонивший ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, возложил на сторону россиянки выплату судебных издержек в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 млн рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Федеральный суд Швейцарии в четверг, 30 октября, отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
30 октября, 14:42
Как отмечается в релизе, заявитель в лице Валиевой должен компенсировать суду издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также сторона россиянки обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч швейцарских франков в качестве судебных издержек.
CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а россиянам — бронзу.
CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.
Татьяна Навка и Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Навка: выступление Валиевой в Пекине — возвращение на международную арену
24 октября, 14:35
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз конькобежцев (ISU)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
