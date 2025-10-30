Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федеральный суд Швейцарии, отклонивший ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, возложил на сторону россиянки выплату судебных издержек в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 млн рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а россиянам — бронзу.