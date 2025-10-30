Рейтинг@Mail.ru
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:20 30.10.2025 (обновлено: 15:13 30.10.2025)
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
фигурное катание
спортивный арбитражный суд (cas)
международный союз конькобежцев (isu)
камила валиева
спорт
спортивный арбитражный суд (cas), международный союз конькобежцев (isu), камила валиева, спорт
Фигурное катание, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз конькобежцев (ISU), Камила Валиева, Спорт
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS

Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела фигуристки Валиевой в CAS

Камила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Ходатайство о пересмотре дела отклоняется в части, касающейся его приемлемости", - говорится в релизе суда.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наняло бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи написать независимое заключение по делу Валиевой. Он пришел к выводам, которые могли говорить в защиту россиянки. В частности, его эксперимент подтвердил, что следы раскрошенной таблетки, содержавшей триметазидин, могут привести к положительному результату допинг-пробы, что соответствовало утверждениям защиты Валиевой. WADA не дало ход результатам эксперимента Сожи.
Суд Швейцарии подчеркнул, что хотя Сожи не дал в своем отчете формального ответа на вопрос о том, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой, это не может служить доказательством, что ответчик вычеркнул благоприятные для спортсменки выводы эксперта. Также суд указал, что Сожи в своем документе назвал сознательный прием триметазидина за 4-5 дней до допинг-контроля наиболее вероятным сценарием. Отсутствие изложения мнения эксперта суд не счел доказательством того, что Сожи изменил свои первоначальные выводы или что документ от 19 сентября 2022 года был изменен по запросу ответчика.
CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.
CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Пресс-служба Олимпиады в Милане удалила фото Валиевой из поста
Фигурное катание
 
