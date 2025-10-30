Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перенесено на 11 декабря, сообщил в четверг адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

Чекман ранее в четверг сообщил, что суд на Украине начал первое заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ.

« "Судебное заседание по делу о прекращении существования Киевской митрополии УПЦ отложено. Следующее заседание назначено на 11 декабря, 10.00 (11.00 мск - ред.)", - сказал Чекман на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Первый казацкий".

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.