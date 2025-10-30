Рейтинг@Mail.ru
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили - РИА Новости, 30.10.2025
Религия
 
16:49 30.10.2025
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили
Заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перенесено на 11 декабря, сообщил в четверг адвокат... РИА Новости, 30.10.2025
украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат, украинская православная церковь
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили

Заседание суда по ликвидации Киевской митрополии УПЦ перенесли на 11 ноября

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перенесено на 11 декабря, сообщил в четверг адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.
Чекман ранее в четверг сообщил, что суд на Украине начал первое заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ.
Суд отложил заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
30 сентября, 12:31
"Судебное заседание по делу о прекращении существования Киевской митрополии УПЦ отложено. Следующее заседание назначено на 11 декабря, 10.00 (11.00 мск - ред.)", - сказал Чекман на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Первый казацкий".

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Храм канонической УПЦ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Украине начали рассматривать иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
Вчера, 11:57
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьМосковский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
