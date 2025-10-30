Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Причина украинского кризиса в возраставшей в последние годы напряженности в Европе, решение проблемы должно произойти через переговоры и учитывать интересы всех сторон в области безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Коренная причина украинского кризиса кроется в региональной напряжённости в сфере безопасности, которая нарастала в Европе на протяжении многих лет. Только путём учёта законных интересов всех сторон в сфере безопасности и создания сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности посредством диалога и переговоров можно добиться надлежащего решения этой проблемы", - заявил высокопоставленный дипломат.
Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трама после встречи с лидером КНР о готовности Си Цзиньпина содействовать урегулированию украинского кризиса.