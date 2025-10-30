Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Причина украинского кризиса в возраставшей в последние годы напряженности в Европе, решение проблемы должно произойти через переговоры и учитывать интересы всех сторон в области безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.