Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса - 30.10.2025
21:54 30.10.2025
Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса
Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса
в мире
китай
европа
вашингтон (штат)
си цзиньпин
китай
европа
вашингтон (штат)
в мире, китай, европа, вашингтон (штат), си цзиньпин
В мире, Китай, Европа, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин
Посольство Китая в США назвало причину украинского кризиса

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Причина украинского кризиса в возраставшей в последние годы напряженности в Европе, решение проблемы должно произойти через переговоры и учитывать интересы всех сторон в области безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Коренная причина украинского кризиса кроется в региональной напряжённости в сфере безопасности, которая нарастала в Европе на протяжении многих лет. Только путём учёта законных интересов всех сторон в сфере безопасности и создания сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности посредством диалога и переговоров можно добиться надлежащего решения этой проблемы", - заявил высокопоставленный дипломат.
Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трама после встречи с лидером КНР о готовности Си Цзиньпина содействовать урегулированию украинского кризиса.
