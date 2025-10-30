В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша скончался в Киеве при странных обстоятельствах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что разработчик наземных роботов для ВСУ и директор фирмы по их производству Богдан Змий погиб в ДТП.