В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ
2025-10-30T21:37:00+03:00
2025-10-30T21:37:00+03:00
2025-10-30T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
тарас шевченко
вооруженные силы украины
в мире
киев
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша скончался в Киеве при странных обстоятельствах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе неких "испытаний" умер выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
капитан Владимир Ракша", - сказал собеседник агентства.
Ракша, по его словам, являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ
. Он учился в аспирантуре и защитил диссертацию кандидата физико-математических наук.
Смерть наступила 15 октября.
"Согласно официальным заявлениям, смерть наступила в результате сердечного приступа", - отметил представитель силовых структур.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что разработчик наземных роботов для ВСУ и директор фирмы по их производству Богдан Змий погиб в ДТП.