Рейтинг@Mail.ru
В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 30.10.2025 (обновлено: 21:40 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051967411.html
В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ
В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ
Занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша скончался в Киеве при странных обстоятельствах,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:37:00+03:00
2025-10-30T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
тарас шевченко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250329/zaluzhnyy-2008176649.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, тарас шевченко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ

В Киеве умер разрабатывающий оружие для ВСУ ученый-радиофизик Владимир Ракша

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша скончался в Киеве при странных обстоятельствах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе неких "испытаний" умер выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко капитан Владимир Ракша", - сказал собеседник агентства.
Ракша, по его словам, являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ. Он учился в аспирантуре и защитил диссертацию кандидата физико-математических наук.
Смерть наступила 15 октября.
"Согласно официальным заявлениям, смерть наступила в результате сердечного приступа", - отметил представитель силовых структур.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что разработчик наземных роботов для ВСУ и директор фирмы по их производству Богдан Змий погиб в ДТП.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Раде рассказали о возможной торговле оружием при участии Залужного
29 марта, 21:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевТарас ШевченкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала