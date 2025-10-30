Рейтинг@Mail.ru
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 30.10.2025 (обновлено: 21:31 30.10.2025)
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине сильно обеспокоились из-за его заявлений об издевательствах там над российскими военнопленными.
В интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам, есть случаи смерти от травли собаками.
"На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда", - отметил Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя публикации в украинских сообществах с критикой в его адрес.
Он подчеркнул, что на Украине "стесняются иностранных правозащитников".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ГД заявили об умышленной публикации Киевом шокирующих видео с пленными
2 июля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРодион Мирошник
 
 
