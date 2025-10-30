https://ria.ru/20251030/ukraina-2051966567.html
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине сильно обеспокоились из-за его заявлений об... РИА Новости, 30.10.2025
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник
Мирошник: на Украине обеспокоились из-за слов о пытках российских военнопленных