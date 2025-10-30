Рейтинг@Mail.ru
16:05 30.10.2025 (обновлено: 17:19 30.10.2025)
В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать иностранную символику вне протокольных мероприятий, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". РИА Новости, 30.10.2025
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины

Sputnik: в Эстонии предложили запретить флаг Украины вне формальных мероприятий

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать иностранную символику вне протокольных мероприятий, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Депутаты парламента предложили изменить закон о госфлаге: запретить использовать любую иностранную символику вне протокольных мероприятий — и даже флаг Украины", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 15:08
Как отмечает соавтор законопроекта и член фракции EKRE Варро Вооглайд, существует множество способов выразить солидарность и совсем необязательно, чтобы на государственных учреждениях "постоянно развевались флаги Украины".
Ранее в октябре флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле в Польше.
В августе Parlamentní listy сообщило, что на пражском Национальном музее в Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной. Отмечается, что местные жители были не особо довольны тем, что государственный символ другой страны висел на Национальном музее, а некоторых противников этого решения власти даже наказывали и притесняли.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта
Вчера, 14:52
 
