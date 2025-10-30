МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать иностранную символику вне протокольных мероприятий, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Депутаты парламента предложили изменить закон о госфлаге: запретить использовать любую иностранную символику вне протокольных мероприятий — и даже флаг Украины", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Как отмечает соавтор законопроекта и член фракции EKRE Варро Вооглайд, существует множество способов выразить солидарность и совсем необязательно, чтобы на государственных учреждениях "постоянно развевались флаги Украины".
В августе Parlamentní listy сообщило, что на пражском Национальном музее в Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной. Отмечается, что местные жители были не особо довольны тем, что государственный символ другой страны висел на Национальном музее, а некоторых противников этого решения власти даже наказывали и притесняли.