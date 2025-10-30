https://ria.ru/20251030/ukraina-2051864180.html
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" заявила о начале серийного производства на Украине чешских снарядов для танков и... РИА Новости, 30.10.2025
РИА Новости
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
"Украинская бронетехника" заявила о начале производства чешских снарядов