Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051864180.html
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии - РИА Новости, 30.10.2025
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" заявила о начале серийного производства на Украине чешских снарядов для танков и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:17:00+03:00
2025-10-30T15:17:00+03:00
в мире
украина
россия
нато
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
https://ria.ru/20250223/chehija-2001127391.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, facebook
В мире, Украина, Россия, НАТО, Facebook
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии

"Украинская бронетехника" заявила о начале производства чешских снарядов

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" заявила о начале серийного производства на Украине чешских снарядов для танков и артиллерии калибром 155 и 105 миллиметров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Украинская бронетехника" совместно с оборонной группой Czechoslovak Group (CSG )запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества. Речь идет об изготовлении чешских боеприпасов в Украине калибров 155 миллиметров и 50 тысяч 105 миллиметровых в соответствии с соглашением конца 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Украинской бронетехники" в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Снаряды - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц боеприпасов
23 февраля, 14:42
 
В миреУкраинаРоссияНАТОFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала