Силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине
15:12 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051861578.html
Силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине
Силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине
На Украине вновь звучат призывы к ужесточению принудительной мобилизации, так происходит каждый раз перед очередным провалом ВСУ на фронте, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.10.2025
Силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине

На Украине вновь звучат призывы к ужесточению принудительной мобилизации

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Украине вновь звучат призывы к ужесточению принудительной мобилизации, так происходит каждый раз перед очередным провалом ВСУ на фронте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сейчас мы видим, как практически каждый день в украинских СМИ появляются интервью с различными медийными личностями, призывающими к ужесточению мобилизационных мероприятий", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что подобные речи звучат на Украине всякий раз, когда ВСУ стоят на грани очередного провала.
"Одновременно с увеличением кадров принудительной мобилизации и массовыми рейдами ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на сцену выходят карманные "эксперты" киевского режима и начинают оправдывать это явление. За последние дни отмечены выступления все того же нациста (Дмитрия - ред.) Корчинского, командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Олега Апостола, а также волонтера (Татьяны - ред.) Мялковской, захотевшей пиара на крови собственных сограждан", - отметил представитель силовых структур.
По его мнению, таким способом украинские политтехнологи пытаются вызвать чувство вины у тех, кто не пошел добровольно в ВСУ и прячется от принудительной мобилизации.
"Примечательно, что в массовой принудительной мобилизации больше всех заинтересованы именно отъявленные нацисты и те, кто совершал военные преступления. Когда подобные личности говорят о том, что после прихода России начнутся массовые репрессии - они подразумевают только себя, но не украинцев", - сказал собеседник агентства.
Экс-главком НАТО пытается втянуть Украину в альянс де-факто, заявил Пушков
29 октября, 23:58
 
