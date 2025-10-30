МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Украине вновь звучат призывы к ужесточению принудительной мобилизации, так происходит каждый раз перед очередным провалом ВСУ на фронте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Сейчас мы видим, как практически каждый день в украинских СМИ появляются интервью с различными медийными личностями, призывающими к ужесточению мобилизационных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что подобные речи звучат на Украине всякий раз, когда ВСУ стоят на грани очередного провала.

"Одновременно с увеличением кадров принудительной мобилизации и массовыми рейдами ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на сцену выходят карманные "эксперты" киевского режима и начинают оправдывать это явление. За последние дни отмечены выступления все того же нациста (Дмитрия - ред.) Корчинского, командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Олега Апостола, а также волонтера (Татьяны - ред.) Мялковской, захотевшей пиара на крови собственных сограждан", - отметил представитель силовых структур.

По его мнению, таким способом украинские политтехнологи пытаются вызвать чувство вины у тех, кто не пошел добровольно в ВСУ и прячется от принудительной мобилизации.