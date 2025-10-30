https://ria.ru/20251030/ukraina-2051739520.html
На западе Украины повреждена ТЭС
На западе Украины повреждена ТЭС
Теплоэлектростанция повреждена во Львовской области на западе Украины, там произошел пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Теплоэлектростанция повреждена во Львовской области на западе Украины, там произошел пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Повреждение критической инфраструктуры, пожар", - написал Зинкевич в своем Telegram-канале, уточнив, что речь идет о Добротворской теплоэлектростанции.