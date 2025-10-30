Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины повреждена ТЭС - РИА Новости, 30.10.2025
10:24 30.10.2025
На западе Украины повреждена ТЭС
Теплоэлектростанция повреждена во Львовской области на западе Украины, там произошел пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
львовская область
украина
львовская область
украина
в мире, львовская область, украина
В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области повреждена теплоэлектростанция

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Теплоэлектростанция повреждена во Львовской области на западе Украины, там произошел пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Повреждение критической инфраструктуры, пожар", - написал Зинкевич в своем Telegram-канале, уточнив, что речь идет о Добротворской теплоэлектростанции.
