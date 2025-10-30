https://ria.ru/20251030/ukraina-2051700618.html
На западе Украины начались перебои со светом
Перебои со светом начались в Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
украина
ивано-франковск
ивано-франковская область
украина
ивано-франковск
