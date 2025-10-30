Рейтинг@Mail.ru
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 30.10.2025 (обновлено: 03:31 30.10.2025)
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
ВСУ находятся в панике из-за невозможности удержать линию фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 30.10.2025
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске

Дэвис: потеря Красноармейска нанесет сильный удар по настрою в рядах ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ находятся в панике из-за невозможности удержать линию фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Здесь мы подходим к точке, где может случиться буквальный обвал фронта. <…> Я думаю, украинская сторона в панике именно по этой причине", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
01:03
По словам эксперта, украинские боевики понимают, что им не хватит личного состава, чтобы удержать линию фронта где бы то ни было.
"Если украинская сторона резко потеряет Покровск (Красноармейск. — Прим. Ред.) и Мирноград (Димитров. — Прим. Ред.), это будет огромный удар по настрою, это будет моральное уничтожение украинской стороны и на других участках фронта", — предупредил Дэвис.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске
02:08
 
