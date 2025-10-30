https://ria.ru/20251030/udar-2051681207.html
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
ВСУ находятся в панике из-за невозможности удержать линию фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 30.10.2025
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
Дэвис: потеря Красноармейска нанесет сильный удар по настрою в рядах ВСУ