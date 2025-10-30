Рейтинг@Mail.ru
Царский генерал, ставший Героем Соцтруда: история Алексея Крылова
Царский генерал, ставший Героем Соцтруда: история Алексея Крылова
Царский генерал, ставший Героем Соцтруда: история Алексея Крылова
Гениальный теоретик и практик морского дела, физик, математик, создатель современной теории корабля — и это все один человек. Будучи генералом в царской России,
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Гениальный теоретик и практик морского дела, физик, математик, создатель современной теории корабля — и это все один человек. Будучи генералом в царской России, в СССР он получил звание Героя Социалистического Труда, а его именем названы три небесных объекта: кратер на Луне и два астероида. Об удивительной судьбе Алексея Крылова — в материале РИА Новости.

Из семьи военных и ученых

Алексей Крылов родился в селе Висяга Симбирской губернии в 1863 году. Со стороны отца в роду мальчика были военные, его дед получил ранение на Бородинском поле и при взятии Парижа, награжден золотым оружием и орденами. Отец служил артиллерийским офицером и принимал участие в Крымской войне.
© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения во время представления на Бородинском поле
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения во время представления на Бородинском поле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения во время представления на Бородинском поле
Большое влияние на мальчика оказала и семья матери, Софьи Викторовны Ляпуновой, принадлежавшей к старинному дворянскому роду. Она привила ему интерес к науке. Среди Ляпуновых были видные ученые, врачи, композиторы.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПереход русских войск через горы Саганлу 14 июня 1829 года
Переход русских войск через горы Саганлу 14 июня 1829 года - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Переход русских войск через горы Саганлу 14 июня 1829 года
Живя в Севастополе, юный Алексей познакомился с моряками — героями Русско-турецкой войны. Вдохновленный их рассказами, он решил связать судьбу с морем.

Человек, победивший качку

Юноша поступил в Петербургское морское училище, где особое внимание уделял математике. Выпустившись в 1884-м, Крылов начинает карьеру в компасной мастерской при Гидрографическом управлении.
Спустя всего два года 23-летний Крылов создал дромоскоп — прибор, механически воспроизводящий зависимость девиации компаса от курса.
© Public domainА. Н. Крылов (второй слева) в группе морских офицеров, 1894 год
А. Н. Крылов (второй слева) в группе морских офицеров, 1894 год - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Public domain
А. Н. Крылов (второй слева) в группе морских офицеров, 1894 год
Мировую известность ему принесла теория качки. В 1898 году Алексей Крылов сформулировал "Общую теорию качки корабля на волнении", которая позже стала называться "теорией Крылова".
Пассажиры круизных лайнеров сейчас практически не ощущают волн в море или океане — гуляют себе по ресторанам, отдыхают на палубе. Без теории Крылова отпуск в круизе быстро превратился бы в пытку.
© Public domainАлексей Николаевич Крылов
Алексей Николаевич Крылов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Public domain
Алексей Николаевич Крылов
За эти исследования в Английском обществе корабельных инженеров ученому присудили золотую медаль и сделали его своим членом. Он стал первым иностранцем, удостоенным такой награды.

"Генерал генералу рознь"

После революции Алексей Крылов поддержал советскую власть. Хотя его сыновья Алексей и Николай воевали в Белой армии и погибли в Гражданскую войну. Во многом на решение поддержать красных повлияла ответственность за судьбу русского флота.
© Public domainА. Н. Крылов с дочерью Анной в Париже, 1927 год
А. Н. Крылов с дочерью Анной в Париже, 1927 год - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Public domain
А. Н. Крылов с дочерью Анной в Париже, 1927 год
Дочь Анна вышла замуж за Петра Леонидовича Капицу. Таким образом, Алексей Николаевич Крылов — дед Сергея Петровича Капицы. Тот однажды задал ему вопрос: "Почему тебя как генерала в революцию не расстреляли?" И его ответ был: "Генерал генералу рознь".
В 1919 году Алексей Крылов стал начальником Морской академии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из оживленных перекрестков в Париже
Один из оживленных перекрестков в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из оживленных перекрестков в Париже
А в 1921 году он как представитель советского пароходства отправился в длительную командировку в Великобританию, Норвегию, Германию, Францию. Там пытался наладить утраченные международные связи — и заключил контракты на покупку судов.
© РИА Новости / Дронов | Перейти в медиабанкРабочие проводят выгрузку паровоза
Рабочие проводят выгрузку паровоза - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Дронов
Перейти в медиабанк
Рабочие проводят выгрузку паровоза
Под его личным контролем Советской России удалось закупить 900 паровозов и обеспечить их безопасную перевозку морем. Для того времени это была невероятно сложная логистическая операция. Впервые в мире паровозы погрузили на пароходы целиком и довезли в сохранности.

Говорил просто о сложном

Спустя почти шесть лет он возвращается в Советский Союз и становится директором Физико-математического института Академии наук СССР.
В общей сложности перу ученого принадлежат 300 статей и книг по самому широкому спектру тем, от судостроения и математики до астрономии.
В июле 1943 года Крылову присвоили звание Героя Социалистического Труда.
© РИА Новости / Борис Игнатович | Перейти в медиабанкРусский математик, механик и кораблестроитель, академик Алексей Николаевич Крылов
Русский математик, механик и кораблестроитель, академик Алексей Николаевич Крылов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Борис Игнатович
Перейти в медиабанк
Русский математик, механик и кораблестроитель, академик Алексей Николаевич Крылов
У Алексея Николаевича был дар объяснять сложные вещи простыми словами. Именно ему принадлежит первый перевод с латинского на русский "Математических начал натуральной философии" Исаака Ньютона. Сразу после революции он читал лекции абсолютно неграмотным людям, да так, что они все понимали.
Ученый скончался в возрасте 82 лет и был похоронен на Волковом кладбище. "Моряки хоронили его со всеми воинскими почестями, положенными адмиралу флота, и его провожал, как мне казалось, весь Ленинград", — рассказывал о похоронах его внук Андрей Капица.
 
 
 
