Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.
В Саратове арестовали подростка, обвиняемого в покушении на убийство
29 октября, 14:03
Как уточнила пресс-служба Свердловского областного суда, инстанцией удовлетворен гражданский иск потерпевшего: осужденный должен выплатить ему 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
Процесс над фигурантом начался в июне в Свердловском областном суде, пресс-служба инстанции уточняла, что обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался и убил. Его материалы сразу поступили в суд с ходатайством о процессе с присяжными, однако потом Александров передумал – в итоге дело рассматривал единолично судья в закрытом режиме.
Ранее управление СК по региону поделилось с журналистами видео допроса мужчины, где он заявил, что "полностью раскаивается". Также Александров рассказал следователям, что поднялся в квартиру знакомого, дверь открыла его дочь. На вопрос, где отец, ребенок ответил, что "на работе", после чего тот предложил девочке "пройти к себе в гости".
Гособвинение просило суд назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика
28 октября, 16:27