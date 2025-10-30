Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок

Процесс над фигурантом начался в июне в Свердловском областном суде, пресс-служба инстанции уточняла, что обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался и убил. Его материалы сразу поступили в суд с ходатайством о процессе с присяжными, однако потом Александров передумал – в итоге дело рассматривал единолично судья в закрытом режиме.