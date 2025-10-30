Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ubiystvo-2051814129.html
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок - РИА Новости, 30.10.2025
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, к пожизненному... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:31:00+03:00
2025-10-30T12:31:00+03:00
происшествия
нижний тагил
москва
владимир александров
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051812463_0:197:960:737_1920x0_80_0_0_92cfe0b1ce742e389aa39de088f089fb.jpg
https://ria.ru/20251029/saratov-2051489112.html
https://ria.ru/20251028/arest-2051235521.html
нижний тагил
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051812463_0:192:960:912_1920x0_80_0_0_7587c31fdcf5f35a028a089a69aa3f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, москва, владимир александров, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Москва, Владимир Александров, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок

Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле получил пожизненное

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/ ЕудупкфьОбвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле
Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/ Еудупкфь
Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Саратове арестовали подростка, обвиняемого в покушении на убийство
29 октября, 14:03
Как уточнила пресс-служба Свердловского областного суда, инстанцией удовлетворен гражданский иск потерпевшего: осужденный должен выплатить ему 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
Процесс над фигурантом начался в июне в Свердловском областном суде, пресс-служба инстанции уточняла, что обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался и убил. Его материалы сразу поступили в суд с ходатайством о процессе с присяжными, однако потом Александров передумал – в итоге дело рассматривал единолично судья в закрытом режиме.
Ранее управление СК по региону поделилось с журналистами видео допроса мужчины, где он заявил, что "полностью раскаивается". Также Александров рассказал следователям, что поднялся в квартиру знакомого, дверь открыла его дочь. На вопрос, где отец, ребенок ответил, что "на работе", после чего тот предложил девочке "пройти к себе в гости".
Гособвинение просило суд назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика
28 октября, 16:27
 
ПроисшествияНижний ТагилМоскваВладимир АлександровСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала