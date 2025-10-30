https://ria.ru/20251030/turtsiya-2051974202.html
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия - РИА Новости, 30.10.2025
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия
Афганистан и Пакистан на переговорах в Турции согласились на продолжение перемирия, проведут следующую встречу 6 ноября в Стамбуле, также стороны согласились на
в мире
турция
пакистан
стамбул
турция
пакистан
стамбул
Новости
ru-RU
в мире, турция, пакистан, стамбул
В мире, Турция, Пакистан, Стамбул
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия
МИД Турции: Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия
АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Афганистан и Пакистан на переговорах в Турции согласились на продолжение перемирия, проведут следующую встречу 6 ноября в Стамбуле, также стороны согласились на разработку механизма мониторинга по нарушению перемирия, следует из совместного заявления сторон, обнародованного МИД Турции.
"Афганистан, Пакистан
, Турция
и Катар
провели встречи в Стамбуле
с 25 по 30 октября 2025 года с целью укрепления перемирия, которое было согласовано Афганистаном
и Пакистаном в Дохе
18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей делегаций в Стамбуле 6 ноября.
"Все стороны согласились создать механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение штрафных санкций на нарушителя. В качестве посредников Турция и Катар выражают признательность за активный вклад обеих сторон и готовы продолжать сотрудничество с обеими сторонами в целях обеспечения прочного мира и стабильности", - сообщается в заявлении.