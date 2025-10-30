Рейтинг@Mail.ru
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия - РИА Новости, 30.10.2025
22:49 30.10.2025
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия
в мире
турция
пакистан
стамбул
турция
пакистан
стамбул
в мире, турция, пакистан, стамбул
В мире, Турция, Пакистан, Стамбул
Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия

© AP Photo / Saifullah ZahirАфганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Афганистан и Пакистан на переговорах в Турции согласились на продолжение перемирия, проведут следующую встречу 6 ноября в Стамбуле, также стороны согласились на разработку механизма мониторинга по нарушению перемирия, следует из совместного заявления сторон, обнародованного МИД Турции.
"Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября 2025 года с целью укрепления перемирия, которое было согласовано Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей делегаций в Стамбуле 6 ноября.
"Все стороны согласились создать механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение штрафных санкций на нарушителя. В качестве посредников Турция и Катар выражают признательность за активный вклад обеих сторон и готовы продолжать сотрудничество с обеими сторонами в целях обеспечения прочного мира и стабильности", - сообщается в заявлении.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
16 октября, 19:05
 
В мире
 
 
