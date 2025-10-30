Афганистан и Пакистан согласились на продолжение перемирия

АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Афганистан и Пакистан на переговорах в Турции согласились на продолжение перемирия, проведут следующую встречу 6 ноября в Стамбуле, также стороны согласились на разработку механизма мониторинга по нарушению перемирия, следует из совместного заявления сторон, обнародованного МИД Турции.

Турция и "Афганистан, Пакистан Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября 2025 года с целью укрепления перемирия, которое было согласовано Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей делегаций в Стамбуле 6 ноября.