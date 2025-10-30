https://ria.ru/20251030/turtsiya-2051955727.html
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
2025-10-30T20:09:00+03:00
2025-10-30T20:09:00+03:00
2025-10-30T20:11:00+03:00
в мире
израиль
германия
турция
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
хамас
израиль
германия
турция
2025
В мире, Израиль, Германия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, ХАМАС
Эрдоган: у ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что палестинское движение ХАМАС, в отличие от Израиля, не располагает ни ядерным оружием, ни бомбами, которыми правительство Биньямина Нетаньяху наносит удары по жителям Газы.
"В ходе этого процесса (конфликта в Газе – ред.) были убиты более 60 тысяч детей, женщин и пожилых людей. У ХАМАС
нет бомб, у ХАМАС нет ядерного оружия, но все это есть у Израиля
. Израиль, используя это оружие, прошлой ночью вновь нанес удары по Газе. Разве вы, Германия
, не видите этого? Разве вы не следите за происходящим?" - заявил Эрдоган
на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем
в четверг в Анкаре
.
Слова турецкого лидера о наличии ядерного оружия у Израиля, по данным СМИ, вызвали удивление у канцлера Германии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди них - мирные жители.