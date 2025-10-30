У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган

АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что палестинское движение ХАМАС, в отличие от Израиля, не располагает ни ядерным оружием, ни бомбами, которыми правительство Биньямина Нетаньяху наносит удары по жителям Газы.

"В ходе этого процесса (конфликта в Газе – ред.) были убиты более 60 тысяч детей, женщин и пожилых людей. У ХАМАС нет бомб, у ХАМАС нет ядерного оружия, но все это есть у Израиля . Израиль, используя это оружие, прошлой ночью вновь нанес удары по Газе. Разве вы, Германия , не видите этого? Разве вы не следите за происходящим?" - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг в Анкаре

Слова турецкого лидера о наличии ядерного оружия у Израиля, по данным СМИ, вызвали удивление у канцлера Германии.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.