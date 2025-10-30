Рейтинг@Mail.ru
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины - РИА Новости, 30.10.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:08 30.10.2025
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины - РИА Новости, 30.10.2025
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины
Минску интересен опыт Москвы во внедрении цифровых информационных платформ сферах образования и медицины, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя... РИА Новости, 30.10.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
москва
минск
белоруссия
москва, минск, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Москва, Минск, Белоруссия
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины

Минск заинтересован в опыте Москвы в цифровизации сфер образования и медицины

© РИА Новости / Андрей Александров
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минску интересен опыт Москвы во внедрении цифровых информационных платформ сферах образования и медицины, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Комендант.
В сентябре в рамках проведения Дней Минска в Москве подписан меморандум о взаимопонимании между Минским городским исполнительным комитетом и правительством Москвы в области цифровизации городского управления.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Беларусь и РФ противостоят недружественным шагам Запада на площадке МПС
28 октября, 18:39
"В настоящее время в Москве успешно функционируют две цифровые платформы: Единая образовательная платформа "Московская электронная школа", а также Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы. Минск рассматривает возможность внедрения названных систем в учреждения образования и здравоохранения Минска", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере развития цифровых технологий и внедрения их в различные сферы жизнедеятельности населения. Одним из примеров наращивания взаимодействия в данном направлении собеседник назвал проработку создания Единой цифровой торгово-расчетной платформы, которая позволит обмениваться информацией производственным и торговым предприятий двух стран. Практическую реализацию планируется начать с организации взаимодействия организаций города Минска и Москвы.
В целом Комендант рассказал, что Москва для Минска – стратегический, проверенный временем партнер. "По объему товарооборота с городом Минском Москва занимает второе место среди субъектов Российской Федерации. C 2020 года объем торговли Беларуси и Москвы постоянно растет. Цифры колоссальные, при этом имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания объемов взаимных поставок товаров", - подчеркнул Комендант.
Он отметил, что предприятия Минска наращивают поставки микроэлектроники, частей и комплектующих к технике, строительных материалов, лекарственных средств, организованы поставки дорожно-строительной техники. В Москве организации белорусской столицы закупают медицинские реагенты, косметические средства, электротехническую продукцию, продовольственные товары.
Из традиционных направлений сотрудничества Комендант отметил промышленную кооперацию. Он отметил, что в целях обеспечения взаимодействия с покупателями, своевременной поставки продукции, обеспечения сервисного обслуживания крупнейшими промышленными предприятиями обеспечено открытие торговых домов.
"Москва всегда была городом, который эффективно внедряет в практику инновационные решения и технологии. Развитие искусственного интеллекта, космических технологий, интегрированных транспортных систем, медицины, систем управления промышленными комплексами сегодня невозможно без микроэлектронных технологий. Поэтому еще одним ключевым направлением взаимодействия Минска и Москвы является сотрудничество в области микроэлектроники", - сказал Комендант.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Михаил Мирончик - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Более 70% жителей Белоруссии говорят на русском в быту
16 октября, 18:49
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМоскваМинскБелоруссия
 
 
