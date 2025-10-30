Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины

МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Минску интересен опыт Москвы во внедрении цифровых информационных платформ сферах образования и медицины, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Комендант.

В сентябре в рамках проведения Дней Минска в Москве подписан меморандум о взаимопонимании между Минским городским исполнительным комитетом и правительством Москвы в области цифровизации городского управления.

"В настоящее время в Москве успешно функционируют две цифровые платформы: Единая образовательная платформа "Московская электронная школа", а также Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы. Минск рассматривает возможность внедрения названных систем в учреждения образования и здравоохранения Минска", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере развития цифровых технологий и внедрения их в различные сферы жизнедеятельности населения. Одним из примеров наращивания взаимодействия в данном направлении собеседник назвал проработку создания Единой цифровой торгово-расчетной платформы, которая позволит обмениваться информацией производственным и торговым предприятий двух стран. Практическую реализацию планируется начать с организации взаимодействия организаций города Минска и Москвы.

В целом Комендант рассказал, что Москва для Минска – стратегический, проверенный временем партнер. "По объему товарооборота с городом Минском Москва занимает второе место среди субъектов Российской Федерации. C 2020 года объем торговли Беларуси и Москвы постоянно растет. Цифры колоссальные, при этом имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания объемов взаимных поставок товаров", - подчеркнул Комендант.

Он отметил, что предприятия Минска наращивают поставки микроэлектроники, частей и комплектующих к технике, строительных материалов, лекарственных средств, организованы поставки дорожно-строительной техники. В Москве организации белорусской столицы закупают медицинские реагенты, косметические средства, электротехническую продукцию, продовольственные товары.

Из традиционных направлений сотрудничества Комендант отметил промышленную кооперацию. Он отметил, что в целях обеспечения взаимодействия с покупателями, своевременной поставки продукции, обеспечения сервисного обслуживания крупнейшими промышленными предприятиями обеспечено открытие торговых домов.