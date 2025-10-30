Рейтинг@Mail.ru
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки - РИА Новости, 30.10.2025
14:06 30.10.2025
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки
Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном... РИА Новости, 30.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
2025
Новости
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Но в следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки... Поэтому следующий год - это тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала