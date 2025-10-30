https://ria.ru/20251030/tsb-2051840503.html
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки - РИА Новости, 30.10.2025
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки
Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном...
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ в 2026 году планирует дополнительное снижение ключевой ставки