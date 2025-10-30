https://ria.ru/20251030/trevoga-2051692660.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:52:00+03:00
2025-10-30T05:52:00+03:00
2025-10-30T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире
хмельницкая область
ивано-франковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
запорожская область
хмельницкая область
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире, хмельницкая область, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире, Хмельницкая область, Ивано-Франковская область
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу