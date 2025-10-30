https://ria.ru/20251030/trevoga-2051692213.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога охватила все регионы Украины, кроме Волынской, Ровненской, Черновицкой и Закарпатской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.10.2025
