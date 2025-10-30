https://ria.ru/20251030/trevoga-2051679024.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской областях, а также в ряде... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T02:01:00+03:00
