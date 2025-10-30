Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:34 30.10.2025 (обновлено: 11:06 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/trener-2051714635.html
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российскому защитнику Егору Демину следует играть более... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T09:34:00+03:00
2025-10-30T11:06:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
/20250626/demin-2025533261.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее

Тренер "Бруклина" Фернандес призвал Демина прорываться в трехсекундную зону

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российскому защитнику Егору Демину следует играть более агрессивно и прорываться в трехсекундную зону.
"Бруклин" в ночь на четверг по московскому времени проиграл "Атланте Хокс" со счетом 112:117. Демин набрал 4 очка, реализовав один трехочковый бросок и один штрафной. Россиянин провел свой четвертый матч в дебютном сезоне в НБА и еще не совершил ни одного броска из двухочковой зоны. Всего он реализовал девять из 22 бросков из-за дуги.
«
"Ему нужно разобраться в ситуации. Разумеется, я хочу, чтобы он вбегал в трехсекундную зону. Мы все понимаем, что он представляет угрозу из-за трехочковой линии, но он не может играть только на этом участке. Поэтому проход в трехсекундную зону, раздача передач из штрафной. Я не против, если он будет набирать много трехочковых бросков и результативных передач, но в какой-то момент можно быть более агрессивным, когда соперник превысил лимит фолов? Это правильные шаги. Я не особо переживаю", - цитирует Фернандеса New York Post.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Демин установил рекорд результативности среди россиян в дебютной игре в НБА, набрав 14 очков в матче против "Шарлотт Хорнетс" (117:136) в ночь на 23 октября.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Американцы приняли русского в элиту НБА: такого не было никогда!
26 июня, 12:50
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала