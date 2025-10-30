Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее

"Бруклин" в ночь на четверг по московскому времени проиграл "Атланте Хокс" со счетом 112:117. Демин набрал 4 очка, реализовав один трехочковый бросок и один штрафной. Россиянин провел свой четвертый матч в дебютном сезоне в НБА и еще не совершил ни одного броска из двухочковой зоны. Всего он реализовал девять из 22 бросков из-за дуги.