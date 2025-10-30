https://ria.ru/20251030/trener-2051714635.html
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее
Тренер "Бруклина" Фернандес призвал Демина прорываться в трехсекундную зону
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российскому защитнику Егору Демину следует играть более агрессивно и прорываться в трехсекундную зону.
"Бруклин" в ночь на четверг по московскому времени проиграл "Атланте Хокс" со счетом 112:117. Демин набрал 4 очка, реализовав один трехочковый бросок и один штрафной. Россиянин провел свой четвертый матч в дебютном сезоне в НБА и еще не совершил ни одного броска из двухочковой зоны. Всего он реализовал девять из 22 бросков из-за дуги.
"Ему нужно разобраться в ситуации. Разумеется, я хочу, чтобы он вбегал в трехсекундную зону. Мы все понимаем, что он представляет угрозу из-за трехочковой линии, но он не может играть только на этом участке. Поэтому проход в трехсекундную зону, раздача передач из штрафной. Я не против, если он будет набирать много трехочковых бросков и результативных передач, но в какой-то момент можно быть более агрессивным, когда соперник превысил лимит фолов? Это правильные шаги. Я не особо переживаю", - цитирует Фернандеса New York Post
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Демин установил рекорд результативности среди россиян в дебютной игре в НБА, набрав 14 очков в матче против "Шарлотт Хорнетс" (117:136) в ночь на 23 октября.