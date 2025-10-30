Рейтинг@Mail.ru
Трамп пытается заслужить место в раю миротворчеством, пишет NYT
14:38 30.10.2025
Трамп пытается заслужить место в раю миротворчеством, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, говорится в публикации газеты... РИА Новости, 30.10.2025
Трамп пытается заслужить место в раю миротворчеством, пишет NYT

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, говорится в публикации газеты New York Times.
"Два раза, когда он (Трамп - ред.) в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.
В публикации приводятся соответствующие заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.
"Возможно, неудивительно, что человек, приближающийся к концу восьмого десятка, подводит итоги. Но это удивительно для Трампа, который редко занимается публичным самоанализом, вызывающим сомнения в том, что тот достоин места в раю", - отмечается в статье.
В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
27 октября, 10:35
 
