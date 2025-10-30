Рейтинг@Mail.ru
Посол в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину
11:52 30.10.2025 (обновлено: 14:30 30.10.2025)
Посол в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину
Обращение первой леди США Меланьи Трамп к президенту России Владимиру Путину привело к воссоединению нескольких семей, рассказал посол в Вашингтоне Александр... РИА Новости, 30.10.2025
Посол в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину

Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Обращение первой леди США Меланьи Трамп к президенту России Владимиру Путину привело к воссоединению нескольких семей, рассказал посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию", — говорится в его комментарии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
18 августа, 23:44
По словам Дарчиева, этот процесс контролируется сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, которые сопровождают детей для передачи родителям и родственникам.
Посол отметил, что Меланья Трамп выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию о судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта.
Дарчиев добавил, что Москва не раз разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, помогала воссоединению семей и настойчиво предлагала украинским властям передать конкретные списки. Вместо этого Киев тиражировал фейки о 20 тысячах "украденных малолетних граждан Украины, подвергающихся насильственной русификации", и только в июне наконец передал список из 339 имен.
"При этом треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной. Многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям. По остальной части ведется работа", — подчеркнул посол.
Президент США Дональд Трамп передал Путину письмо от своей жены во время встречи на Аляске в августе. В послании Мелания Трамп просила защитить детей. Позже сама она рассказала, что российский лидер ответил ей и у них установился открытый канал связи относительно благополучия украинских детей, проживающих в России.
Меланья Трамп
В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину
17 августа, 00:55
 
