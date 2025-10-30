https://ria.ru/20251030/tramp-2051703918.html
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
Президент США Дональд Трамп заявил, что с РФ ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым в случае позитивных подвижек может присоединиться Китай. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп: к переговорам США и РФ по ядерному разоружению может присоединиться КНР