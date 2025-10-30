Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
08:19 30.10.2025 (обновлено: 09:51 30.10.2025)
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
Президент США Дональд Трамп заявил, что с РФ ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым в случае позитивных подвижек может присоединиться Китай. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению

Трамп: к переговорам США и РФ по ядерному разоружению может присоединиться КНР

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с РФ ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым в случае позитивных подвижек может присоединиться Китай.
"Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то", - заявил Трамп на борту президентского борта по пути в Вашингтон.
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
