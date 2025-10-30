https://ria.ru/20251030/tramp-2051702831.html
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления о возобновлении испытаний и продолжает выступать за разоружение.
"Я бы хотел видеть денуклеаризацию", - заявил Трамп
на борту президентского борта по пути в Вашингтон
Президент заявил, что не считает ядерные риски возросшими на фоне своего объявления о немедленном возобновлении ядерных испытаний.
"Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны", - сказал Трамп.