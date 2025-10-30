Рейтинг@Mail.ru
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления - РИА Новости, 30.10.2025
08:07 30.10.2025 (обновлено: 09:32 30.10.2025)
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления о возобновлении испытаний и продолжает выступать за... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления

Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления об испытаниях

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления о возобновлении испытаний и продолжает выступать за разоружение.
"Я бы хотел видеть денуклеаризацию", - заявил Трамп на борту президентского борта по пути в Вашингтон.
Президент заявил, что не считает ядерные риски возросшими на фоне своего объявления о немедленном возобновлении ядерных испытаний.
"Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны", - сказал Трамп.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
