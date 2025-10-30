Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления о возобновлении испытаний и продолжает выступать за разоружение.

"Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны", - сказал Трамп.