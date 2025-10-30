Рейтинг@Mail.ru
08:05 30.10.2025 (обновлено: 09:25 30.10.2025)
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти
в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти.
"Он уже давно покупает нефть у России... Но нефть мы, по сути, не обсуждали", - сказал Трамп журналистам.
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
В миреКитайСШАРоссияДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
