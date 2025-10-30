https://ria.ru/20251030/tramp-2051702524.html
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки нефти
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином вопрос закупок российской нефти