Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
08:04 30.10.2025 (обновлено: 09:40 30.10.2025)
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia.
"Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы.
Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
Вчера, 08:00
 
