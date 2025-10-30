Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia.
«
"Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.