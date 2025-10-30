https://ria.ru/20251030/tramp-2051701700.html
Трамп пообещал работать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать с лидером КНР Си Цзиньпином над урегулированием на Украине. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
украина
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
