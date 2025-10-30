Рейтинг@Mail.ru
07:57 30.10.2025
Трамп пообещал работать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине
Трамп пообещал работать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать с лидером КНР Си Цзиньпином над урегулированием на Украине. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, украина, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Украина, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп пообещал работать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине

Трамп: США и КНР будут работать вместе по урегулированию на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать с лидером КНР Си Цзиньпином над урегулированием на Украине.
"Мы (с лидером КНР - ред.) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной", - сказал Трамп журналистам на борту самолета после переговоров с китайским коллегой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
