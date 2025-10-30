https://ria.ru/20251030/tramp-2051701561.html
Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем
Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что скоро ожидает подписания сделки с Китаем. РИА Новости, 30.10.2025
