Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем - РИА Новости, 30.10.2025
07:56 30.10.2025 (обновлено: 09:42 30.10.2025)
Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что скоро ожидает подписания сделки с Китаем. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что скоро ожидает подписания сделки с Китаем.
"Думаю, скоро. У нас не очень много серьезных препятствий", - сказал Трамп журналистам, отметив, что главное препятствие для подписания представлял вопрос экспортных ограничений КНР в отношении редкоземельных металлов.
В соответствии с проектом соглашения Китай на год отсрочит введение экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, а впоследствии сделка будет пересматриваться каждый год.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что посетит Китай в апреле
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
