Трамп заявил, что посетит Китай в апреле
Трамп заявил, что посетит Китай в апреле - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что посетит Китай в апреле
Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Китай в апреле, добавив, что после этого ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:53:00+03:00
2025-10-30T07:53:00+03:00
2025-10-30T09:54:00+03:00
в мире
китай
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп заявил, что посетит Китай в апреле
Трамп собирается посетить Китай в апреле