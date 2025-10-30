https://ria.ru/20251030/tramp-2051700519.html
Трамп заявил о препятствиях в торговой сделке с Китаем
Трамп заявил о препятствиях в торговой сделке с Китаем - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил о препятствиях в торговой сделке с Китаем
РИА Новости ПРЕПЯТСТВИЕМ К ПОДПИСАНИЮ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ С КИТАЕМ СЕЙЧАС ОСТАЕТСЯ ВОПРОС ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ КНР В ОТНОШЕНИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ - ТРАМП РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил о препятствиях в торговой сделке с Китаем
Трамп: сделке с КНР мешают ограничения на экспорт редкоземельных металлов