https://ria.ru/20251030/tramp-2051700405.html
Трамп подвел итоги встречи с Си Цзиньпином
Трамп подвел итоги встречи с Си Цзиньпином - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп подвел итоги встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином было достигнуто много важных решений. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:46:00+03:00
2025-10-30T07:46:00+03:00
2025-10-30T07:46:00+03:00
в мире
сша
китай
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6565abd77924e6d6a44638f4971df07c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051698255.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_df31dbb70515859f79d078e901a23a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп подвел итоги встречи с Си Цзиньпином
Трамп: на встрече с Си Цзиньпином достигнуто много важных решений