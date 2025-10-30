https://ria.ru/20251030/tramp-2051698883.html
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи - РИА Новости, 30.10.2025
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи
Самолет президента США Дональда Трампа вылетел в Вашингтон из корейского Пусана, где американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:27:00+03:00
2025-10-30T07:27:00+03:00
2025-10-30T07:27:00+03:00
в мире
пусан
южная корея
сша
дональд трамп
си цзиньпин
пусан
южная корея
сша
2025
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи
