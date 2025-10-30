Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи - РИА Новости, 30.10.2025
07:27 30.10.2025
Самолет Трампа вылетел из Южной Кореи
Самолет президента США Дональда Трампа вылетел в Вашингтон из корейского Пусана, где американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
в мире
пусан
южная корея
сша
дональд трамп
си цзиньпин
пусан
южная корея
сша
в мире, пусан, южная корея, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Пусан, Южная Корея, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа вылетел в Вашингтон из корейского Пусана, где американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из трансляции СNBC.
Ранее Трамп после переговоров с китайским лидером сразу же направился к борту номер один, не сделав совместного заявления.
Встреча двух лидеров проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан.
В миреПусанЮжная КореяСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
