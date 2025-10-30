Рейтинг@Mail.ru
Трамп после встречи с Си Цзиньпином долго тряс ему руку
07:13 30.10.2025 (обновлено: 07:33 30.10.2025)
Трамп после встречи с Си Цзиньпином долго тряс ему руку
Трамп после встречи с Си Цзиньпином долго тряс ему руку
Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходила двусторонняя встреча, глава Штатов перед тем, как сесть в машину,...
Трамп после встречи с Си Цзиньпином долго тряс ему руку

Трамп после встречи с Си Цзиньпином долго тряс ему руку и говорил что-то на ухо

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходила двусторонняя встреча, глава Штатов перед тем, как сесть в машину, что-то сказал коллеге на ухо и проводил его до автомобиля.
Главы государств вышли из здания, продолжая разговаривать. Затем они обменялись длительным рукопожатием. В какой-то момент Трамп немного притянул главу КНР к себе и что-то сказал ему на ухо, не ослабляя рукопожатия. Трамп проводил Си Цзиньпина до автомобиля, продолжая что-то говорить.
Затем президент направился в свою машину.
Первым от места проведения мероприятия уехал кортеж главы КНР.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления
© 2025 МИА «Россия сегодня»
