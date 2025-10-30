Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином направился сразу к своему спецборту, не сделав совместного заявления, следует из трансляции американских телеканалов.

Трамп и Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходили переговоры, перед тем, как сесть в машину, президент США обменялся с коллегой длительным рукопожатием, затем что-то сказал ему на ухо и проводил его до автомобиля, продолжая что-то говорить.

Затем Трамп направился в свою машину и доехал за считанные до своего самолета, так как встреча проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ на окраине одноименного международного аэропорта в Пусане . После этого он покинул Южную Корею.

Встреча в Пусане

Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продолжалась около 1 часа 40 минут. В начале переговоров Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Он не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином

В то же время Трамп назвал председателя КНР "тяжелым переговорщиком", пожаловавшись, что это "нехорошо".

Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет последовательно открыто выступал за то, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями.

При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".

Торговая война

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.