Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления - РИА Новости, 30.10.2025
07:12 30.10.2025 (обновлено: 10:34 30.10.2025)
Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления
Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления
в мире
сша
китай
пусан
си цзиньпин
дональд трамп
Новости
в мире, сша, китай, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пусан, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления по итогам встречи

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Кимхэ в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином направился сразу к своему спецборту, не сделав совместного заявления, следует из трансляции американских телеканалов.
Трамп и Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходили переговоры, перед тем, как сесть в машину, президент США обменялся с коллегой длительным рукопожатием, затем что-то сказал ему на ухо и проводил его до автомобиля, продолжая что-то говорить.
Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп рассчитывает на сделку с Китаем
29 октября, 07:47
Затем Трамп направился в свою машину и доехал за считанные до своего самолета, так как встреча проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ на окраине одноименного международного аэропорта в Пусане. После этого он покинул Южную Корею.

Встреча в Пусане

Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продолжалась около 1 часа 40 минут. В начале переговоров Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Он не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином.
В то же время Трамп назвал председателя КНР "тяжелым переговорщиком", пожаловавшись, что это "нехорошо".
Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет последовательно открыто выступал за то, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
28 октября, 08:00
При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".

Торговая война

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.
Бессент позднее уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
Вчера, 05:33
 
