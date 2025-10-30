Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689981.html
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:25:00+03:00
2025-10-30T05:25:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994335_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_99c24cba4b8e209ab761bf375088e4cd.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689727.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994335_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9dc06e23ea3f3a048faed701efc6d450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам

Трамп: США и КНР достигли согласия по многим вопросам

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.
"У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Трансляцию из южнокорейского Пусана вели американские телеканалы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем по итогам переговоров
Вчера, 05:23
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала