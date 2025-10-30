https://ria.ru/20251030/tramp-2051689981.html
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
